Der Euro fiel am Nachmittag auf 1,1780 Dollar nach 1,1790 Dollar am Vorabend, während der Dollar zum Franken auf 0,7884 von 0,7877 anzog. Auch im Tagesverlauf zeigte sich der Greenback stabiler, nachdem er zeitweise etwas schwächer tendiert hatte. Marktbeobachter verwiesen auf die geringe Liquidität rund um die Feiertage, die kleinere Bewegungen begünstigte, ohne dass klare neue Impulse gesetzt wurden. In Europa blieben die meisten Handelsplätze - darunter auch die Börse in Zürich - geschlossen, in den USA wird nur verkürzt gehandelt.