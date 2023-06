Auch gegenüber dem Franken konnte der "Greenback" zulegen, so dass sich das Währungspaar USD/CHF am Nachmittag der Marke von 0,90 näherte. Aktuell wird das USD/CHF-Paar zu 0,8978 gehandelt nach 0,8944 am Morgen. Der Franken bewegte sich gegenüber dem Euro derweil nur wenig. Das Währungspaar konnte die Marke von 0,98 aber nicht halten und notiert aktuell bei 0,9791 nach 0,9807 am Mittag.