Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen in den USA wie erwartet unverändert in der Bandbreite von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund von US-Präsident Donald Trumps aggressiver Zollpolitik, welche die Inflation wieder in die Höhe treiben könnte.