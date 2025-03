Der US-Dollar hat zum Auftakt in die neue Woche an Terrain verloren. So kostet der Euro derzeit 1,0924 Dollar nach Kursen von unter 1,09 zu Beginn des Tages. Und zum Franken ist der Dollar auf zuletzt 0,8805 Franken abgerutscht nach 0,8842 im frühen Geschäft. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9620 mehr oder weniger auf der Stelle.