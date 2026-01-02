Gegenüber dem Franken ist der Dollar auf 0,7915 von 0,7925 zurückgegangen. Er nähert sich damit wieder der Marke bei 0,79 Fr., unter welcher er zuletzt am Dienstag vor Silvester gelegen hatte.
Der Euro ist gegenüber dem Franken gleichzeitig auf 0,9289 gesunken, womit er sich weiter von der Grenze bei 93 Rappen entfernt. Vor dem Jahreswechsel hatte der Euro noch mehr als 0,93 Franken gekostet.
Etwas belastet wurde der Euro durch schwache Industriedaten aus der Eurozone. So ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember stärker gefallen als noch in einer ersten Schätzung erwartet. Der Indikator signalisiert weiterhin ein Schrumpfen der Industrie. Enttäuscht haben vor allem die Zahlen für Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird.
Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering.
