Am (morgigen) Donnerstag stehen nun die US-Inflationsdaten für September an. Sie haben das Potenzial, den weiteren Zinspfad des Fed zu beeinflussen. Fallen sie höher aus als erwartet, könnte die Notenbank im November die Füsse stillhalten und gar nicht erst an der Zinsschraube drehen, schreibt ein Analyst. Damit würden die nach den US-Jobdaten bereits gesunkenen Hoffnungen auf Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer erhalten.