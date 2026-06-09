Nach der Eskalation zu Wochenbeginn hat sich die Lage im Nahen Osten vorerst etwas entspannt. Iran und Israel haben ihre gegenseitigen Angriffe zunächst eingestellt, während die Ölpreise nach ihrem kräftigen Anstieg am Montag wieder nachgegeben haben.
Der US-Dollar bewegt sich gegenüber dem Franken in einer engen Handelsspanne und kostet zuletzt 0,7965 Franken. Der Euro legt zum Greenback leicht auf 1,1556 Dollar zu, während das Euro/Franken-Paar bei 0,9204 kaum verändert notiert.
Der Franken hat in den vergangenen Tagen an Wert verloren und notiert gegenüber Euro und US-Dollar auf dem schwächsten Niveau seit Wochen. Als Hauptgrund nennen Experten die Erwartungen steigender Zinsen in der Eurozone und den USA, während die SNB vorerst an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten dürfte. Sollte der Nahostkonflikt jedoch erneut eskalieren und die Ölpreise deutlich anziehen, könnte die Schweizer Währung als sicherer Hafen wieder stärker gefragt sein.
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(AWP)