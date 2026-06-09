Der Franken hat in den vergangenen Tagen an Wert verloren und notiert gegenüber Euro und US-Dollar auf dem schwächsten Niveau seit Wochen. Als Hauptgrund nennen Experten die Erwartungen steigender Zinsen in der Eurozone und den USA, während die SNB vorerst an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten dürfte. Sollte der Nahostkonflikt jedoch erneut eskalieren und die Ölpreise deutlich anziehen, könnte die Schweizer Währung als sicherer Hafen wieder stärker gefragt sein.