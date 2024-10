Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9392 mehr oder weniger auf der Stelle und bleibt damit knapp unter der Marke von 0,94. Auch Dollar/Franken zeigt sich kaum verändert. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne mit Kursen von 0,8623 am Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich gegenüber dem US-Dollar mit 1,0889 knapp unter der Marke von 1,09.