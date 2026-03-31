Die aktuellen Verkäufe sind die ersten seit dem Schlussquartal 2023, als die SNB Devisen für 22,7 Milliarden verkauft hatte. In dem Jahr verkauft sie in allen vier Quartalen Devisen in zweistelligem Umfang, insgesamt kam ein Volumen von 133 Milliarden Franken zusammen. Trotz dieser massiven Verkäufe hat die SNB aber immer noch einem riesigen Devisenberg. Ende Februar 2026 waren es 710 Milliarden gewesen. Die hohen Bestände stammen vor allem aus der Zeit der Eurokrise und der Auflösung des Euro-Mindestkurses, als die SNB den massiven Anstieg des Frankens bremsen wollte.