FMC war vor rund einem Jahr vom Medizin- und Klinikkonzern Fresenius abgespalten worden. Der Dax-Konzern ist weiterhin mit knapp einem Drittel am Dialysespezialisten beteiligt, weist dies aber nur noch in seinem Finanzergebnis aus. Fresenius wird seine eigenen Quartalszahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen.