Die 12 beliebtesten Aktien der Schweiz

Manche Schweizer Aktien hält man ein Leben lang, andere werden gehandelt, weil sie kurzfristige Gewinne versprechen. Klar ist aber Investoren aus der ganzen Welt kaufen Aktien von Schweizer Unternehmen. Sie finden hierzulande solide Pharmafirmen und erfolgreiche Industrie- und Technologiefirmen, mit denen sie ihre Depots bestücken.

Mit Nestlé hat einer der wichtigsten Nahrungsmittelriesen seine Wurzeln in der Schweiz. Und auch die Banken haben – allen vergangenen Krisen zum Trotz – eine starke Stellung im Weltmarkt. Das Weltunternehmen will nicht nur Nahrungsmittelhersteller sein, sondern mehr und mehr auch ein Gesundheitskonzern. Die Anleger honorieren diese Weiterentwicklung. Die Aktie befindet sich seit je in vielen Depots.

Von der Plastikuhr bis zum Luxus-chronometer von Omega oder Blancpain: Swatch ist der grösste Uhrenkonzern der Welt und stark in Asien verankert. Der Handelskonflikt USA–China hat den Aktienkurs 2019 daher belastet.

Mehrheitlich ein Staatskonzern, dominiert die Swisscom nach wie vor den Schweizer Mobilfunkmarkt. Der Kurs schwankt. Beliebt ist aber die hohe Dividende, welche die Aktie für viele zum «Obligationenersatz» macht.

Sika ist rund um den Erdball als erfolgreicher Bauchemiespezialist unterwegs. Auch ein langer, jetzt beigelegter Streit um die Besitz- verhältnisse verhinderte nicht, dass der Aktienkurs über die Jahre deutlich gestiegen ist.

Lafarge Holcim. Der schweizerisch-französische Zementhersteller ist der grösste der Welt und profitiert vom weltweiten Bauboom. Die Aktie reagiert deswegen aber immer wieder auch auf Konjunkturveränderungen und gilt darum als «zyklischer» Titel.

Zurich Insurance. Der Versicherer erlebte seine schwerste Krise 2002. Nach dem Turnaround ist dieses Unternehmen heute ein Hort der Stabilität. Anleger schätzen auch, dass der Weltkonzern besonders viel Dividende ausschüttet.

Energie und Automation sind das Kerngeschäft von ABB, und das Unternehmen ist führend bei Industrierobotern. Der Aktienkurs machte Anleger lange nicht glücklich, doch ein neues Management soll nun frischen Schub bringen.

Die Nummer zwei des Schweizer Finanzplatzes ist nicht nur Vermögensverwalterin, sondern auch Investmentbank. Wie bei der UBS ist der Aktienkurs immer noch tief – auch wenn die CS ihr Geschäft neu ausgerichtet hat.

Die grösste Bank der Schweiz lässt die Finger von riskanten Geschäften und verwaltet vor allem Privatvermögen. Der Aktienkurs ist seit der Finanzkrise 2008, welche die UBS fast kollabieren liess, nicht mehr so richtig auf Touren gekommen.

Seit der Abspaltung der Augensparte Alcon im April 2019 ist Novartis unter anderem dank Herz- und Krebsmedikamenten erfolgreich. Die konjunkturresistente Aktie ist bei Anlegern beliebt.

Krebs- und andere Medikamente sowie die Diagnostik machen Roche zum führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen, das mehrheitlich in Familienbesitz ist. Anleger handeln mit dem gegen Schwankungen robusten Genussschein.

Mit Wurzeln in der Chemieindustrie stellt Lonza heute im Auftrag von Gesundheits-, Konsum- und Kosmetikindustrie Wirkstoffe her. Mit Bravour: Der Aktienkurs hat sich in den vergangenen sieben Jahren versechsfacht.