Gibt es eine Art Kipppunkt, an dem man einsehen muss: Ich habe mich zu spät um meine Vorsorge gekümmert?

Es ist nie zu spät, sich um die eigene Vorsorge zu kümmern. Denn es gibt immer ganz viele Spielräume. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Eine Freundin von mir, 55-jährig, geschieden, hat während 25 Jahren drei Kinder grossgezogen und muss nun wieder in den Arbeitsmarkt zurück. Sie hat zugleich aber nicht die Möglichkeit, viel zu verdienen. Mein Tipp an sie war, ein so hohes Arbeitspensum wie möglich zu nehmen und auch die Lebenshaltungskosten möglichst zu reduzieren, etwa durch das Wohnen in einer WG, womit sie anstatt 2500 Franken nun 700 Franken Miete zahlt. Wenn sie diese Differenz über zehn Jahre spart und investiert und vielleicht noch bis 67 statt 65 arbeitet – das muss auch nicht in Vollzeit sein –, kann sie viel wiedergutmachen. Es gibt keinen Punkt, an dem ich sage, jetzt ist alles völlig verloren. Was man sicher nicht machen sollte, ist beispielsweise, das Pensionskassenkapital als Kapital zu beziehen, es den Kindern zu schenken und dann Ergänzungsleistungen zu beantragen. Das ist nicht erlaubt, und die Ergänzungsleistungen werden dann verwehrt.