In der Invest-Welt von HZ finden Sie Musterportfolios, erstellt und gemanagt von der «Handelszeitung»-Redaktion und von Partnern, sowie aktuelle Markteinschätzungen und Wissensbeiträge rund um das Thema Investieren.

Zur HZ Musterportfolios Übersichtsseite »

Die HZ Musterportfolios dienen der Vermittlung von Knowhow und sind keine Invest-Empfehlungen. Die Redaktion verfolgt einen Anlageansatz mit drei Portfolios, die sich im Idealfall ergänzen: Das Core-, das Satelliten- und das Trader-Portfolio. Wer den Anlageansatz mit seinem Vermögen verfolgt, sollte den grössten Teil in das Core-Portfolio investieren. Ein Anteil von 80 bis 90 Prozent wäre zu empfehlen. Ins Satelliten-Portfolio, würden dann noch 10 bis 20 Prozent investiert. Und ins Trader-Portfolio 5 bis 10 Prozent.

Core Portfolio

Das Core-Portfolio soll zum grossen Teil den Markt spiegeln, also eine Art Weltaktien-Portfolio sein. Die Anlagen in diesem Portfolio sollen eher selten umgeschichtet werden. Die Portfolio-Zusammensetzung sollte relativ konstant bleiben. Da es eine Art Weltaktien-Portfolio abbildet, bietet es am meisten Diversifikation, was die Kursschwankungen mindern sollte.

Zum Core-Portfolio »

Satelliten-Portfolio

Mit dem Satelliten-Portfolio soll in aktuelle aussichtsreiche Aktien investiert werden. Im Vergleich zum Core-Portfolio es deutlich weniger diversifiziert. Das hängt damit zusammen, dass im Satelliten-Portfolio nur zwischen 10 und 20 Aktien enthalten sind, währen im Core-Portfolio über Fonds-Anlagen in weit über 100 Aktien investiert wird. Wenn also eine Aktie im Portfolio um 10 Prozent fällt, sind die Auswirkungen im Satelliten-Portfolio viel stärker zu spüren als im Core-Portfolio. Das gilt nach unten und natürlich auch nach oben. Die Kursschwankungen beim Satelliten-Portfolio sollten also höher sein als beim Core-Portfolio. Das heisst, die Renditeerwartung, aber auch das Verlustrisiko sind beim Satelliten-Portfolio höher als beim Core-Portfolio.

Zum Satelliten-Portfolio »

Trader-Portfolio

Noch höher sind die Risiken beim Trader-Portfolio. Dort wird in strukturierte Produkte investiert, die im Vergleich zu Aktientiteln höhere Gewinne erzielen und grössere Verluste erleiden können.