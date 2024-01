Der in der Corona-Pandemie gestrauchelte Veranstalter und Tickethändler Deutsche Entertainment AG (Deag) will sich mit einer Rückkehr an die Börse Geld für weiteres Wachstum ins Haus holen. Dazu plant die deutsche Mutter des Schweizer Ticketverkäufers Good News neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Papiere von Alteigentümern anzubieten, wie sie am Donnerstag in Berlin mitteilte.

18.01.2024 09:49