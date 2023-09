«Wir sind die Einzigen, die Lösungen und Korrekturen am System vornehmen», sagte Burkart weiter. Sei es bei der Altersvorsorge, im Gesundheitswesen oder im Energiebereich. Im Strombereich «müssen wir die europäischen Märkte integrieren. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir den Markt in der Schweiz liberalisieren. Wir sind die Einzigen, die das sagen». Nach Ansicht des Parteipräsidenten muss die Stromproduktion in der Schweiz auch durch eine Öffnung für alle Technologien erhöht werden.