Das Meinungsforschungsinstitut gfs.bern hatte im Auftrag der Mitte eine repräsentative Online-Befragung durchgeführt - sowohl in der Stimmbevölkerung als auch bei den Mitgliedern der Mitte-Partei. Die Ergebnisse liegen nun vor. Die Partei hat sie am Samstag an einer Klausur in Thun BE präsentiert, wie sie mitteilte.