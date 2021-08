Die neue Plattform von Chainlink hat in der Welt der Kryptowährungen bereits hohe Wellen geschlagen und das Interesse von Krypto-Investoren sowie grossen Technologie- und Finanzakteuren geweckt. Die Technologie von Chainlink zielt darauf ab, den praktischen Nutzen von Smart Contracts drastisch zu erhöhen: Mittels der Lösung von Chainlink können Blockchains über sogenannte Oracles mit existierenden Daten ausserhalb der Blockchain verbunden werden. Decentralized Finance ist für Chainlink ein hochattraktiver Markt und die Lösung könnte den dezentralen Apps großen Schub verleihen.

Investoren können über Tracker Zertifikate nun erstmalig und auf einfache Art und Weise in diese Kryptowährung investieren. Die Zertifikate von Leonteq auf den LINK Token stehen Anlegern in drei Währungen (USD / EUR / CHF) zur Verfügung und können börsentäglich von 9.00 – 17.30 Uhr gehandelt werden. Hier geht es zu den Produkten:

Chainlink Tracker handlebar über BX Swiss

Chainlink Traker suchen auf BX Swiss

Weiterführende Informationen sind über die Webseite von Leonteq abrufbar:

Tracker Certificate on Chainlink

“Die Kryptowährung LINK – jetzt als Tracker Zertifikate handelbar | BX Swiss TV”, Manuel Dürr, Leiter des öffentlichen Vertriebs bei Leonteq gibt einen Einblick, was Leonteq ausmacht, welches Angebot an digital handelbaren Anlagenprodukten Leonteq anbietet und welche Themen im Moment besonders rege nachgefragt werden. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss stellt Manuel Dürr weiter die neuen Produkte auf Kryptowährungen vor; insbesondere die weltweit ersten kotierten Produkte auf die Kryptowährung Chainlink.

Über BX Swiss TV und BX Swiss

Auf BX Swiss TV erfahren Anlegerinnen und Anleger regelmässig die neuesten Informationen aus der Finanzwelt. BX Swiss TV unterhält einen Kanal auf YouTube. BX Swiss TV ist eine Initiative von BX Swiss (www.bxswiss.com), dem neuen jungen dynamischen Handelsplatz in der Schweiz. Mit über 2.700 Aktien aus dem In- und Ausland, die alle in Franken notieren, bietet BX Swiss aktiven Anlegerinnen und Anlegern ein stabiles und verlässliches Handelsumfeld. „Wir sind die einzige Börse in der Schweiz, über die man derzeit Auslandsaktien in Franken kaufen kann“, sagt Lucas Bruggeman, seit Februar 2020 CEO der BX Swiss. Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl an strukturierten Produkten und Exchange Traded Funds (ETFs).

