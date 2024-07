Scholz hat sich bisher nicht als jemand hervorgetan, der in der Nato voranmarschiert. Gerade in der Ukraine-Politik hat er sich stets an den USA orientiert. In Scholz' Umfeld gibt man sich sehr zurückhaltend, wenn es um die Frage einer grösseren deutschen Rolle geht. «Ich glaube, wir fahren gut damit, dass wir uns nicht selbst Rollen zuschreiben», heisst es.