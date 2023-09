Eine der grössten heimischen Goldraffinerien, Valcambi, hat Geschäftsbeziehungen zu dubiosen Lieferanten aus den Arabischen Emiraten unterhalten. Die Geschäftspartner in Dubai seien mit Geldwäscherei und Terrorfinanzierung in Zusammenhang gebracht worden, schrieb die Edelmetallkontrolle des Bundes an Valcambi. Dennoch habe die Raffinerie die Geschäftsbeziehung fortgeführt. Das Schreiben liegt der «NZZ am Sonntag» vor. Darin stellte der Bund auch fest, dass Valcambi seiner gesetzlichen Sorgfaltspflicht nachkomme. Doch habe die Raffinerie wenig unternommen, die Herkunft des Goldes zurückzuverfolgen. Valcambi und die Edelmetallkontrolle gaben der Zeitung keine Stellungnahme.