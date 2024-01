Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat in seinem jüngsten Lagebericht vor zunehmender linksextremistischer Gewalt gewarnt. Schweizer Linksextreme solidarisierten sich vermehrt mit gewalttätigen deutschen Gruppierungen, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Die deutsche Gruppe Hammerbande hatte 13 vermeintliche und tatsächliche Neonazis teils lebensgefährlich verletzt. Sie zertrümmerten mit Hämmern ihre Schädel und Sprunggelenke. Die Anführerin Lina E. wurde in der Schweiz zur Identifikationsfigur. In Bern, Zürich, Winterthur und La-Chaux-de-Fonds NE fanden Informationsveranstaltungen zur Hammerbande statt. In Solothurn nahmen Linksextreme ein Solidaritätsfoto mit der Gruppierung auf.