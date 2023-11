Mit Spannung warten Sprachwissenschafter auf die neue Pisa-Studie, die Anfang Dezember erscheint. Bei der letzten Erhebung war der Anteil der schwächsten Leser auf 25 Prozent gestiegen, was laut Experten zur Folge hat, dass in der Schweiz die Hälfte der 15-Jährigen den Alltag nur knapp bewältigen kann. Afra Sturm, die das Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz leitet, sieht der neuen Pisa-Studie besorgt entgegen, wie sie der «NZZ am Sonntag» sagte. «Sollte der Anteil der sehr schwachen Leser erneut steigen, müssen wir die Art, wie wir den Schülerinnen und Schülern das Lesen beibringen, grundsätzlich hinterfragen.» In den Nachbarländern läuft die Debatte zum Thema bereits. Aufgeschreckt wurden sie durch die jüngste Iglu-Studie, die sich mit den Leistungen von Primarschülern beschäftigt. Die Schweiz beteiligt sich nicht an der Erhebung und tappt deshalb im Dunkeln, was die Leistungen in der Mittelstufe betrifft.