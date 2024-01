Das Aussendepartement hat Warnungen vor der Uno-Resolution zum Gaza-Krieg ignoriert. Die diplomatische Abteilung der Schweizer Armee warnte vor der Resolution, da diese eine «klar antiisraelische Schlagseite» aufweise, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Die Resolution enthalte keine namentliche Verurteilung der Hamas oder des Terroranschlags vom 7. Oktober. Die Botschaft in Tel Aviv kritisierte, dass der Text in Widerspruch zur Haltung der Schweiz stehe. Andere Abteilungen stimmten der Resolution zu: So etwa die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, die Direktion für Völkerrecht und die Vertretung aus Ramallah im Westjordanland. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten stehe noch immer hinter der Position, die «nach Erlangen eines Konsenses unter den interessierten Diensten» getroffen worden sei, wie es mitteilte.