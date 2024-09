Die Strategieberatungsfirma McKinsey hat trotz einem angekratzten Ruf weltweit und auch in der Schweiz an Einfluss gewonnen. Sie beriet hierzulande unter anderem die UBS, SBB, Swisscom, die Post sowie Novartis, Roche, und das Bundesamt für Gesundheit, wie die «SonntagsZeitung» schrieb. Die Firma geriet in der Schweiz beim Untergang der Swissair, der Credit Suisse und beim Abbau der Migros in Kritik geraten. Michael Steinman, Chef von McKinsey Schweiz, antwortete auf die Kritik, die Firma treibe mit Stellenabbauprogrammen die Rendite in die Höhe und nehme keine Rücksicht auf soziale Standards, es gehe der Firma darum, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu steigern. Inzwischen sitzen laut der Zeitung mehrere hundert ehemalige McKinsey-Mitarbeitende an zentralen Schalthebeln der Schweizer Wirtschaft.