Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) ist enttäuscht von Bundespräsident Alain Berset. Seit dem Wiederaufflammen des Nahostkonflikts nimmt der Judenhass auch in der Schweiz zu. Vor diesem Hintergrund hätte sich der SIG eine klare Stellungnahme gegen Antisemitismus gewünscht. Dies geht aus einem Brief des SIG-Präsidenten Ralph Lewin an Berset hervor, welcher der «NZZ am Sonntag» vorliegt. Man habe aus der Zivilgesellschaft, von kirchlicher Seite, aber auch von Behörden und der Politik grosse Solidarität gespürt, heisst es im Schreiben des SIG-Präsidenten. «Leider mussten wir aber feststellen, dass es in dieser schwierigen Zeit von Ihrer Seite, vom Amt des Bundespräsidenten, keine öffentlichen Worte der Unterstützung und der Solidarität für die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz gab.» Das Innendepartement von Alain Berset nahm auf Anfrage keine Stellung zum Brief des SIG.