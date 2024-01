In der Schweiz sind längst nicht alle Angestellten gegen Lohnausfall im Krankheitsfall versichert. Nun diskutiert die Politik in Bern die Einführung eines Obligatoriums für die Krankentaggeldversicherung. Kommende Woche beugt sich die Gesundheitskommission des Ständerats über eine entsprechende Motion. Unterstützung erhält das Anliegen nun von einer Reihe renommierter Rechtsprofessoren, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. In einem Brief an die Gesundheitskommission fordern sie eine Reform des Systems. «Die heutige Ausgestaltung der Lohnfortzahlung und des Krankentaggeldes ist komplex, unklar und ungerecht», sagte Kurt Pärli, Professor für soziales Privatrecht an der Universität Basel.