Die ETH in Zürich und EPFL in Lausanne müssen sparen. Der Bundesrat hat kürzlich beschlossen, die Beiträge an die beiden Institutionen zu kürzen, zugleich steigt die Zahl der Studierenden seit Jahren an. Nun zeigt sich laut «SonntagsZeitung»: Das Wachstum liegt hauptsächlich am starken Zustrom von Bildungsausländern, also Personen, die wegen des Studiums in die Schweiz ziehen. Während sich die Zahl der inländischen Studierenden in den letzten 20 Jahren insgesamt um 46 Prozent erhöhte, stieg jene der ausländischen um 293 Prozent. In Lausanne sind die Bildungsausländer bereits deutlich in der Mehrheit. Brisant ist diese Entwicklung vor allem deshalb, weil die Studiengebühren an den beiden Hochschulen so tief sind wie kaum an einer anderen Top-Uni weltweit.