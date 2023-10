In den letzten Wochen geriet die evangelikale Gruppierung in die Schlagzeilen, die in ihrer Schule Domino Servite in Kaltbrunn SG Kinder geschlagen und missbraucht haben soll. Die beschriebenen Fälle liegen zumeist schon ein paar Jahre zurück. Recherchen der «SonntagsZeitung» sollen nun zeigen: Die Gruppe ist weiter aktiv, sie schart in Rumänien bis heute Familien aus der Schweiz um sich. In einem Dorf im Westen des Landes betreibt sie eine Schule, die jener in Kaltbrunn ähnelt. Ihr Name: Domino Servite. Leiter ist der Prediger Hans Koller, der schon in Kaltbrunn der Gemeinde vorstand und der mit dem früheren Schoggi-Unternehmer Jürg Läderach geschäftlich verbunden war. Gemäss Zeugen werde in der rumänischen Gemeinde nach wie vor körperliche Züchtigung angewendet.