Die Schweiz begrüsst das Jahr 2021 mit Glockengeläut

In Bern läuteten aber auch in diesem Jahr die Glocken des Münsters das alte Jahr aus und das neue Jahr ein. Weil es wegen der Coronavirus-Restriktionen keine grösseren Menschenansammlungen im öffentlichen Raum geben darf, konnten diesmal sogar alle zwölf Glockenschläge des Münsters gehört werden und die Töne gingen nicht im Gekreische der Feiernden unter.

Die offiziellen Grossfeuerwerke waren im Vorfeld abgesagt worden. Allerdings stiegen dennoch mancherorts Böller über Schweizer Städten auf.

Das strikte Feuerwerksverbot etwa auf dem St. Galler Klosterplatz gilt zwar jedes Jahr. Doch diesmal sollte es in der Silvesternacht aufgrund der Coronavirus-Ausbreitungsgefahr ganz still bleiben. Die Lokalbehörden hatten speziell dazu aufgerufen, Personenansammlungen zu vermeiden und im kleinen Rahmen daheim zu feiern. Normalerweise stossen auf dem Platz hunderte von Menschen auf den Jahreswechsel an.

Obwohl es somit in der Nacht auf Freitag vergleichsweise ruhig blieb, hatten die Sicherheitskräfte dennoch oft keine gemütliche Zeit. Bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich hiess es etwa kurz nach Mitternacht gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass das Personal doch viel zu tun habe. Es seien zwar keine grösseren Vorkommnisse bisher zu verzeichnen, aber es gebe sehr viele kleinere Vorfälle. Die Kantonspolizei Bern gab sich dagegen ungewöhnlich zugeknöpft und wollte keine Auskunft über die aktuelle Lage in ihrem Gebiet geben. Es sei noch zu früh für eine Einschätzung, hiess es lediglich.

(SDA)