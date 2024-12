2. Microstrategy +358,54 Prozent: Das Software-Unternehmen hat sein Geschäftsmodell völlig umgekrempelt und investiert nun massiv in Bitcoins, denn Firmenchef Michael Saylor gilt als Hardcore-Bitcoiner. Das Unternehmen verschafft sich mit stetigen Fremd- und Eigenkapitalerhöhungen immer wieder frische Liquidität für weitere Käufe. In den kommenden Jahren will Microstrategy weitere Milliarden in die Kryptowährung stecken. Über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells scheiden sich allerdings die Geister. Nach klassischen Massstäben ist das Wertpapier heillos überbewertet.