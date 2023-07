An der ersten Sitzung habe sie sich über die geltenden Rechtsgrundlagen informieren lassen, sagte PUK-Präsidentin und Ständerätin Isabelle Chassot (MItte/FR) am Donnerstagabend in Bern vor den Medien. Ebenso habe die PUK von den Vorarbeiten der Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) Kenntnis genommen.