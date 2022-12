Angst vor Gesichtsverlust

Doch offenbar hat Chinas Führung ein Problem damit, Hilfe anzunehmen. Xi beharrt seit langem darauf, dass das Einparteiensystem des Landes am besten geeignet sei, die Krankheit zu bekämpfen, und dass die chinesischen Impfstoffe den westlichen überlegen seien. "Deshalb dürfte es die Sorge vor einem Gesichtsverlust geben, wenn er nun doch Biontech-Impfstoff einführen würde", sagt ein EU-Diplomat. "Chinas Impf-Nationalismus ist eng mit Xis Stolz verbunden. Und die Annahme westlicher Hilfe würde Xi nicht nur in Verlegenheit bringen, sondern auch sein oft propagiertes Bild von der Überlegenheit des chinesischen Regierungsmodells durchkreuzen", betonte auch Craig Singleton, stellvertretender Direktor des China-Programms bei der Foundation for Defense of Democracies. Peking erklärt deshalb, dass es die Epidemie dank "institutioneller Vorteile" auch ohne ausländische Hilfe bewältigen könne. Noch ist die geschätzte Zahl der Covid-Toten in China deutlich niedriger als die 1,1 Millionen Todesfälle in den USA und die 2,1 Millionen in Europa - nur könnte sich dies wegen der geringen Impfquote und der schlechteren Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe nun schnell ändern.