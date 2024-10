«Keine Mondlandung, aber besser als nichts»

«Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung ist sicher keine Mondlandung, aber sie ist besser als nichts», erkannte Dulger an. Das von der Ampel beschlossene Paket mit 49 Massnahmen soll mit steuerlichen Verbesserungen für Firmen, Arbeitsanreizen und Strompreis-Vergünstigungen die Wirtschaft in Schwung bringen. Es ist aber erst in Teilen umgesetzt.