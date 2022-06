Die Zeit der billigen Lebensmittel ist vorbei: Aryzta-Chef

Inflation wird für Aryzta, die etwa Hamburgerbrötchen an die McDonald’s Corp. liefert, ein anhaltendes Thema werden, sagte Interims-Konzernchef Urs Jordi auf dem Investorentag des Unternehmens am Mittwoch.

Der Krieg in der Ukraine dürfte zwar keine Problemen für die Versorgung des Unternehmens mit Mehl nach sich ziehen, da das Unternehmen hauptsächlich in wohlhabenderen Ländern tätig sei. Höhere Preise seien jedoch unvermeidlich.

Aryzta Chairman Says Era of Cheap Food Over as Inflation Hits

