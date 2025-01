Noch am Tag von Amherds Rücktritt kam das Kandidierendenkarussell in Bewegung. In den Medien als Favorit gehandelt wird der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister, der abtretende Parteipräsident der Mitte. Ebenfalls eine gute Position werden dem Bündner Nationalrat Martin Candinas und dem St. Galler Ständerat Benedikt Würth zugeschrieben. Kandidatinnen hielten sich zunächst bedeckt.