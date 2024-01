Der frühere Volkswagenchef Herbert Diess hat im milliardenschweren Investorenprozess Verantwortung in der Dieselaffäre von sich gewiesen. «Ich hatte den Eindruck, dass das Thema solide abgearbeitet wird», sagte Diess als Zeuge am Dienstag vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig. In den Monaten vor dem Auffliegen des Skandals im September 2015 hätten die handelnden Personen rund um den damaligen Konzernboss Martin Winterkorn sehr kompetent gewirkt.

16.01.2024 12:33