Zudem können Versicherer in der digitaler werdenden Welt mit innovativen Angeboten punkten. So hätten etwa in der Sharing Economy Dienste wie Uber oder Airbnb Verschiebungen operationeller Risiken und Haftungspflichten zur Folge. Zumeist sei nämlich in privaten Versicherungen die Deckung für die gewerbliche Nutzung von Fahrzeugen und Wohnraum ausgeschlossen.