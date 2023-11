Die Haushaltskrise führt aus Sicht von DIHK-Präsident Peter Adrian zu einer zusätzlich «starken Verunsicherung» bei Unternehmen in Deutschland. Die Wirtschaft befinde sich mitten in einem Transformationsprozess, sagte Adrian vor Journalisten in Berlin. Es gebe bereits grosse Herausforderungen etwa durch hohe Energiekosten.

30.11.2023 06:51