Die Probleme beim chinesischen Immobilienriesen Evergrande reissen nicht ab. Ein führender Manager der Elektroauto-Tochter von Evergrande wurde festgenommen. China Evergrande New Energy Vehicle gab die Festnahme des geschäftsführenden Direktors Liu Yongzhuo in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse am Montag bekannt, nachdem der Handel mit den Aktien des Unternehmens ausgesetzt worden war.

08.01.2024 08:52