Disney-Kinofilme spielen 2018 mehr als sieben Milliarden Dollar ein

2016 betrugen die Einnahmen beim selbst aufgestellten Rekord 7,6 Milliarden Dollar. In diesem Jahr spielten Walt-Disney-Filme bis zum 9. Dezember in den USA knapp drei Milliarden Dollar ein und im Ausland etwas über vier Milliarden Dollar. Die Kinokassen dürften ausserdem erneut kräftig klingeln, wenn kommende Woche "Mary Poppins Returns" in die Kinos kommt.

Von den acht in diesem Jahr weltweit erfolgreichsten Kinofilmen kämen vier von den Walt Disney Studios, teilte der Konzern mit. So spielte "Avengers: Infinity War" von der Disney-Tochter Marvel weltweit zwei Milliarden Dollar ein, der Marvel-Superheldenfilm "Black Panther" weitere 1,35 Milliarden Dollar. 1,24 Milliarden Dollar brachten "Incredibles 2" von der zu Disney gehörenden Animationsfilm-Schmiede Pixar ein.

(SDA)