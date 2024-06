Der Distributionsspezialist DKSH ist eine strategische Partnerschaft mit dem Generikahersteller Sunward Pharmaceutical mit Sitz in Singapur eingegangen. DKSH soll die Logistik und den Vertrieb der Sunward-Produkte in Malaysia übernehmen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht.