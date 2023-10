Das Unternehmen ist laut Meldung auf die Herstellung von regenerativen Biomaterialien in medizinischer Qualität spezialisiert, die für Gewebereparaturen in Bereichen wie Orthopädie, Zahnmedizin, kardiovaskuläre Transplantate, Augenheilkunde, Chirurgie, Wundversorgung oder Sportverletzungen verwendet werden. Ziel der Partnerschaft sei es nun, die Versorgung des lokalen Marktes mit der Palette an medizinischen Materialien von Acro durch die Dienstleistungen von DKSH zu verbessern.