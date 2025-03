Taqkey wurde 2002 gegründet und hat ihren Sitz in Miaoli, Taiwan, wie DKSH am Dienstag mitteilte. Zusammen mit der 2005 gegründeten Quantum beschäftige das Unternehmen über 60 Mitarbeitende und erziele einen Jahresumsatz von umgerechnet über 13 Millionen Franken - dies bei guter Profitabilität. Zudem verfüge die Gruppe über sieben Verkaufsbüros und drei Lagerhäuser in Taiwan.