DKSH expandiert in Neuseeland. Der auf die Region Asien/Pazifik fokussierte Schweizer Vertriebsspezialist übernimmt CS&Co, ein Vertriebsunternehmen für Schönheitsprodukte. Damit verstärke die Sparte DKSH Consumer Goods ihre Kompetenzen im wachsenden Beauty-Sektor in dem Land, teilte das Traditionshaus am Montag mit.

18.09.2023 07:48