Dinies Technologies will künftig ihre UV-C-Systeme zur Luft- und Oberflächenentkeimung verstärkt in Thailand anbieten und diesen Markt mithilfe von DKSH erschliessen. Die Systeme kommen dabei in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen oder in der Logistik zur Anwendung.