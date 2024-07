Die Aktien der Online-Apotheke DocMorris legen am Donnerstag nach einer längeren Phase mit sinkenden Kursen für einmal wieder zu, und zwar kräftig. Seit einem Zwischenhoch Anfang April verzeichnete die Aktie eine rund dreimonatige Talfahrt. Nun sorgen Zahlen des niederländischen Konkurrenten Redcare in Deutschland auch bei DocMorris für neue Hoffnungen im Zusammenhang mit elektronischen Rezepten. Denn in Deutschland erzielt DocMorris den mit Abstand grössten Teil seines Umsatzes.