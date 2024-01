Um 10.30 Uhr gewinnen DocMorris in einem etwas schwächeren Gesamtmarkt 9,4 Prozent auf 76,90 Franken. Damit knüpfen die Valoren an ihre bereits starke Performance vom vierten Quartal des letzten Jahres an. Ende Oktober 2023 hatten die Papiere nämlich rund 36 Franken gekostet, ihr Wert hat sich seither somit mehr als verdoppelt.