Doping-Ampullen in "Guetzlischachteln" geschmuggelt

"Es ist nicht immer drin, was draufsteht", betitelte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ihre Medienmitteilung vom Dienstag. Die Ampullen mit dem anabolen Steroid Testosteron fanden Zöllner am 16. Juli im Auto des in der Schweiz wohnhaften Österreichers. Die Dopingpräparate waren in verschlossenen Schachteln versteckt.

Statt Guetzli enthielten die Schachteln 100 Ampullen mit der Substanz, die illegal als Doping im Sport verwendet wird. Die Präparate wurden beschlagnahmt und werden der Organisation Antidoping Schweiz übergeben.

(SDA)