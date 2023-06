Die starke Nachfrage vom Biopharmamarkt und das Momentum zur Reduktion der geopolitischen Risiken in der Versorgungskette hätten vor allem bei Kunden in den USA stark zugenommen, heisst es weiter. Halte dieser Trend an, werde Dottikon in zwei bis drei Jahren den Entscheid zu fällen haben, ob die Produktionskapazitäten nochmals ausbaut werden sollen. Dies trotz des gegenwärtig laufenden starken Ausbaus der Produktion am Standort in Dottikon.