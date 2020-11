Drei Jahre nach gewaltsamem Tod der Eltern: Sohn vor Bieler Gericht

Die Tat ereignete sich im November 2017 im Einfamilienhaus der Eltern im Seeländer Ort Suberg. Der 65-jährige Mann und die 61-jährige Frau wurden Opfer erschlagen.

Weil am Tatort keine Einbruchspuren gefunden wurden, geriet rasch der Sohn des Paares ins Visier der Ermittler. Er hatte das Haus nach der Tat verlassen. Später in der Nacht kehrte er zurück und alarmierte die Polizei. Dabei gab er sich aber nicht als Täter zu erkennen. In der Untersuchungshaft gestand der Mann die Tat.

Er muss sich nun vor dem fünfköpfigen Regionalgericht Biel-Seeland verantworten. Das Urteil wird für Donnerstag erwartet.

(SDA)