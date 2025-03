Der US-Elektroautobauer Tesla zeigt sich trotz des Absatzrückgangs in Deutschland zuversichtlich für das Werk in Grünheide. «Wir haben die Produktion in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und beliefern inzwischen 37 Märkte in- und ausserhalb Europas direkt aus der Gigafactory», sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. «Zukünftig werden noch weitere Märkte hinzukommen.»